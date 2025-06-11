Розслідування: поранені російські військові в Білорусі після боїв під Києвом

Як повідомляють журналісти Радіо Свобода спільно з Білоруським розслідувальним центром та українськими хакерами KibOrg

У результаті спільного розслідування журналістів Радіо Свобода, Білоруського розслідувального центру та українських хакерів з групи KibOrg було виявлено 898 російських військових, які отримали поранення під час наступу на Київ у лютому-березні 2022 року. Ці військовослужбовці проходили лікування у лікарнях Білорусі, і деякі з них можуть бути причетні до воєнних злочинів, скоєних у Київській області.

Дані були отримані внаслідок витоку інформації з бази даних Головного військово-медичного управління Міністерства оборони Росії. У списку виявилися десантники, спецпризначенці та росгвардійці, зокрема з елітних підрозділів, які базуються в Підмосков’ї, Хабаровську, Тамбові та Бурятії.

Однією з ключових фігур у цьому розслідуванні є Олександр Квітко, командир 6-ї роти 234-го десантно-штурмового полку, відомий під позивним «Шкіпер». Свідки стверджують, що він міг бути причетний до вбивства пенсіонерки Алли Мінаєвої в Бучі, тіло якої з вогнепальним пораненням голови було знайдено після звільнення міста.

Журналісти також підтвердили, що підрозділи Національної гвардії Росії, зокрема ОМОН та СОБР з Кузбасу, брали участь у боях на Київщині. Декілька військових отримали поранення під час боїв за Гостомель, де, за даними українського слідства, російські силовики розстрілювали цивільних осіб.

П’ятьом бійцям Росгвардії вже висунуто підозру у вбивстві п’яти осіб. Також було встановлено, що близько 70 бійців з Бурятії, які належать до 5-ї танкової та 37-ї мотострілецької бригад, проходили лікування у білоруських лікарнях. За інформацією правоохоронців, ці підрозділи розстрілювали цивільні автомобілі на Житомирській трасі під час відступу російських військ.