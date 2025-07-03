Журналістка Олена Мудра проти дискредитації через розслідування вітрових електростанцій

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Журналістка-розслідувачка Олена Мудра з Закарпаття звернулася до правоохоронців, повідомивши про дискредитаційну кампанію, що розгорнулася проти неї. Вона вважає, що це пов’язано з тиском, який виник у відповідь на її професійну діяльність, зокрема після публікацій про компанію “Вітропарки України”, що займається будівництвом вітрових електростанцій на полонині Руній.

Місцеві екоактивісти виступають проти встановлення вітроустановок, вказуючи на загрозу для екосистеми та відсутність необхідних дозволів у компанії. Олена Мудра в ефірі зазначила, що цього року компанія розпочала інформаційну кампанію, яка містить матеріали, що нагадують джинсу, і що її журналістська діяльність стала мішенню для атак.

Журналістка займається цією темою з 2022 року, коли почали ухвалювати рішення місцевих рад про виділення ділянок для метеодосліджень. Вона намагалася отримати коментарі від компанії та одного з її бенефіціарів, Максима Єфімова, але не отримала відповіді. Лише після публікації з’явився офіційний коментар.

Після початку інформаційної атаки Олена Мудра звернулася до медіаюристів, які допомогли їй оцінити правову ситуацію. Вона вважає, що проти неї поширюють недостовірну інформацію, яка шкодить її честі та репутації, включаючи вигадки про нібито російський паспорт, зв’язки з Газпромом і Медведчуком, а також спотворені факти з її біографії.

Поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтями 171 (перешкоджання професійній діяльності журналістів) та 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Окрім того, компанія “Вітропарки України” подала на Олену Мудру до суду, вимагаючи спростування та компенсації у розмірі 50 тисяч гривень.

Журналістка вважає ці позови SLAPP-позовами, які мають на меті тиск на журналістів. Вона не планує зупинятися у своїй роботі над темою і зазначає, що нові розслідування пройдуть юридичну перевірку перед публікацією.

“Я розумію, що розслідування – це специфічна діяльність у журналістиці, яка потребує окремих підходів до підготовки матеріалів. Але робота над темою триває. Нове розслідування також пройде допублікаційну юридичну перевірку, як і попереднє. Побачимо, як розвиватиметься ситуація. Не виключаю, що нові запити знову спричинять атаки й змусять витрачати час на роботу з юристами. Тому й подала заяву до поліції, зокрема й за 182-ю статтею”, – підсумувала Олена Мудра.

У відповідь на звернення компанії “Вітропарки України” зазначили, що останнім часом стали об’єктом спланованих інформаційних атак у соцмережах та онлайн-ресурсах, які містять упередженість і порушення журналістських стандартів. Вони також підкреслили, що від журналістки не надходило офіційних запитів на коментарі чи позицію.

Компанія заперечує свою причетність до будь-яких кампаній із дискредитації Олени Мудрої чи інших медіа, вказуючи на поширення неточної та свідомо неправдивої інформації про себе.