Як повідомляє Суспільне.

Журналістка-розслідувачка виявила, що препарат “Налбуфін”, який був придбаний для військового, є опіоїдним наркотиком. Цей засіб викликає серйозну залежність, що стало поштовхом для початку широкомасштабного розслідування.

Команда журналістів дослідила, яким чином “Налбуфін” потрапляє до рук військових та медичних працівників, а також хто насправді отримує вигоду від цієї залежності. Вони спілкувалися з військовими, які стали залежними, та медиками, які працюють у цій сфері. Постає питання: чому препарат, що має бути під суворим контролем, досі доступний в аптеках без рецепта?

Розслідування також піднімає питання боротьби з опіоїдною кризою в Україні. Чи готові чиновники адекватно реагувати на загрозу, яка вже вийшла з-під контролю? Ці питання залишаються відкритими, але журналісти прагнуть пролити світло на цю проблему.

Детальніше про цю ситуацію можна дізнатися у фільмі-розслідуванні “Налбуфін. Вигідна залежність”.

У розслідуванні працювали журналісти Інна Білецька, Ганна Калаур, Ігор Ющенко, Катерина Саєнко та Аліна Латанська.

Редагування здійснила Алла Садовник, а режисер – Владислав Васильченко.