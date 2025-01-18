Про це повідомила СБУ.
За даними слідства, резидентом (керівником) ворожого осередку був діючий інженер комунального підприємства “Київський метрополітен”.
За матеріалами справи, посадовець був завербований у 2015 році в Москві під час особистої зустрічі із кадровим співробітником російської спецслужби. Його особу вже встановлено кіберфахівцями Служби безпеки, йдеться в повідомленні.
Завербованого агента перевели у “режим очікування” і “розконсервували” після початку повномасштабної війни через повідомлення у месенджері.
Чоловік отримав вказівку на створення агентурної мережі. Завданням цього угруповання був збір інформації про місця базування та маршрути пересування українських військ та їхніх вантажів, а також наведення по них ракетних і дронових атак РФ.
До роботи на ворога резидент залучив своїх знайомих: харків’янина, який після мобілізації залишив військову частину, а до цього 10 років працював на Укрзалізниці і водія міжнародних автоперевезень. Завданням дезертира було відслідковувати рух військових ешелонів ЗСУ, а водія – під виглядом робочих поїздок – зливати координати блокпостів та підрозділів Сил оборони.
Крім того встановлено, що до діяльності агентурної групи були залучені рідний брат і матір фігуранта.
За даними слідства, резидент особисто наводив ракетні удари по Києву, що підтверджується його перехопленими розмовами.
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