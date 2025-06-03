МОК підтвердив недопуск Росії до хокейної Олімпіади-2026

Міжнародний олімпійський комітет підтримав рішення, як повідомляє РІА Новості

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтвердив рішення Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF) про недопуск Росії до участі в Олімпіаді-2026. Цю інформацію оприлюднила пресслужба МОК, згідно з повідомленням “РІА Новості”.

Президент IIHF Люк Тардіф наприкінці травня оголосив, що команда Росії не зможе взяти участь у чоловічих та жіночих хокейних турнірах зимових Ігор 2026 року. Федерація вже підготувала розклад матчів, в якому не передбачено участі російської команди, відповідно до запиту МОК.

Тардіф також зазначив, що офіційне повідомлення про недопуск Росії на Олімпіаду-2026 має надійти саме від МОК. На початку червня пресслужба МОК підтвердила, що дотримується рішення Виконавчої ради організації, ухваленого в березні 2023 року, і підтримує намір IIHF.

“Рекомендація виконавчої ради МОК від березня 2023 року, яка полягає у тому, що група індивідуальних нейтральних спортсменів не може вважатися командою. Беремо до уваги, що IIHF підтвердила намір дотримуватися цієї рекомендації.” – Пресслужба МОК

Це рішення про недопуск Росії на Олімпіаду-2026 у хокеї сталося на фоні часткового скасування санкцій у ковзанярських видах спорту наприкінці 2024 року. Це дало можливість спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Іграх у статусі “нейтральних”, але з обмеженнями на участь у естафетах та командних змаганнях.

Росія залишається відстороненою від усіх командних видів спорту через повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас Білорусі дозволено виступати під національним прапором у футболі, футзалі та пляжному футболі, а з червня 2025 року скасовані обмеження і в дзюдо.