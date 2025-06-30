Іран звинувачує Ізраїль і США у 12-денній війні та звертається до ООН

Про це йдеться у листі міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, пише The Guardian.

Іран офіційно звернувся до Організації Об’єднаних Націй з вимогою визнати Ізраїль та Сполучені Штати винними у 12-денній війні, що спалахнула після серії повітряних ударів по іранських ядерних об’єктах. Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

У своєму зверненні Аракчі зазначив:

“Ми офіційно просимо, щоб Рада Безпеки визнала ізраїльський режим і Сполучені Штати ініціаторами акту агресії і визнала їхню подальшу відповідальність, включаючи виплату компенсацій і репарацій.”

На даний момент офіційної реакції з боку США та Ізраїлю на цю вимогу не надійшло.

13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала масштабну повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по численних об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та військовими базами. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури, заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей Ірану.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників на територію Ізраїлю та здійснив ракетні удари по американських військових базах на Близькому Сході 23 червня.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив США у причетності до ізраїльських атак, проте Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) попередило про можливу небезпеку радіологічного викиду в Ірані через атаки на ядерні об’єкти.

22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози, а об’єкти були повністю знищені. Він також попередив, що у разі відсутності миру удари можуть стати значно масштабнішими.

Прем’єр-міністр Ізраїлю висловив подяку Трампу за ці удари, тоді як іранське державне телебачення повідомило про евакуацію ядерних об’єктів перед атаками.

У відповідь на удари США Іран випустив ракети по американських базах, зокрема по авіабазі Аль-Удейд у Катарі, однак системи протиповітряної оборони перехопили більшість ракет. Президент США охарактеризував цю атаку як “дуже слабку реакцію”, яку очікували і ефективно відбили, зазначивши, що жоден американець не постраждав.