Іран звинувачує Ізраїль у неспровокованій агресії на засіданні ООН

За даними Іранського державного інформагентства IRNA

На засіданні Ради ООН з прав людини у Женеві міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висловив серйозні звинувачення на адресу Ізраїлю, назвавши його дії “неспровокованою агресією” та порушенням міжнародного права. Ці заяви були зроблені під час прямої трансляції 20 червня.

“Ізраїль розпочав неспровоковану агресію проти Ірану, що є грубим порушенням пункту 4 статті 2 Статуту ООН та зухвалим нехтуванням усіх принципів і правил, які відстоює ця Рада.” – Аббас Арагчі

Арагчі зазначив, що внаслідок ізраїльських атак загинули та були поранені сотні іранців. Він підкреслив, що удари були завдані по житлових районах, лікарнях, медичних установах, а також по будівлі Міністерства закордонних справ Ірану.

Міністр також акцентував увагу на тому, що ізраїльські удари були націлені на “мирні ядерні об’єкти Ірану”, які перебувають під контролем МАГАТЕ. Він охарактеризував ці дії як “серйозні військові злочини”, що суперечать міжнародному праву.

Цей виступ відбувся напередодні запланованих зустрічей з представниками Європейського Союзу, на фоні загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Військові дії Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Ізраїльська армія розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та інші військові споруди.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто поставлених цілей.

Внаслідок цих атак загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформагентство Ірану.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, проте Іран запевнив, що його ядерні установки не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. Після цього, 13 та 14 червня, Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в підтримці ізраїльських атак на свою територію. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.