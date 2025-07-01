Повітряна війна Ірану, Ізраїлю та США: наслідки та удари по ядерних об’єктах

Як пише Reuters, раніше Міністерство охорони здоров’я Ірану повідомляло про 610 загиблих в країні.

Речник судового управління Ірану Асгар Джахангір повідомив, що внаслідок 12-денної повітряної війни в країні загинуло близько 935 осіб, серед яких 38 дітей. Цю інформацію оприлюднив іранський державний мовник IRIB.

За словами Джахангір, серед загиблих також 132 жінки. Серед жертв є цивільні особи, вчені-ядерники та командири Корпусу вартових Ісламської революції.

“Ворог прагнув змінити обставини в країні, вбиваючи військових командирів та вчених, маючи намір посіяти страх та чинити тиск.” – Асгар Джахангір

Також речник уточнив, що підтверджено 79 загиблих внаслідок ізраїльського удару по тегеранській в’язниці Евін. Серед жертв – адміністративні працівники, ув’язнені, члени їхніх сімей, військовослужбовці та мешканці, які проживали поблизу в’язниці.

Згідно з даними Reuters, раніше Міністерство охорони здоров’я Ірану повідомляло про 610 загиблих до оголошення припинення вогню 24 червня президентом США Дональдом Трампом.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю, що призвело до закриття повітряного простору низкою країн.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

Проти ночі 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Трамп попередив, що у разі відсутності миру майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі повідомляли, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану залежно від переговорів щодо ядерної програми, які могли відбутися найближчим часом.

Відповідь Ірану на атаки

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по ядерних об’єктах. За даними ізраїльського чиновника, ракети були спрямовані в бік Катару та Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що системи ППО перехопили ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп назвав запуск ракет “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” та “ефективно відбили”. Він додав, що ніхто з американців не постраждав.