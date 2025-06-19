Військова напруженість між Іраном та Ізраїлем: захист культурної спадщини

Про це повідомляє Art News.

У зв’язку з наростаючою військовою напруженістю між Ізраїлем та Іраном, культурні установи обох країн вжили термінових заходів для захисту своїх мистецьких та археологічних колекцій. Музеї в Тегерані та Тель-Авіві закрилися на невизначений термін, а частина експонатів була переміщена до захищених сховищ, про що повідомляє Art News.

Після початку ракетних обстрілів Тегерана з боку Ізраїлю, Іранська організація з питань культурної спадщини оголосила про переведення музейних артефактів у безпечні місця. Міністерство культури Ірану підтвердило, що переміщення всіх чутливих експонатів завершено, а музеї та об’єкти спадщини по всій країні тимчасово закриті.

Тегеран, де розташовані Національний музей Ірану, Музей сучасного мистецтва та палац Голестан, який є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, залишився без доступу до культурних інституцій. Водночас, після ударів у відповідь з боку Ірану, Ізраїль також евакуював частину своїх мистецьких зібрань.

У Музеї Ізраїлю в Єрусалимі та Музеї мистецтв Тель-Авіва роботи, зокрема ті, що перебували на тимчасовому зберіганні з інших країн, були переміщені до підземних сховищ. Обидві установи призупинили свою діяльність відповідно до національних інструкцій безпеки.

Тим часом Товариство іранської археології опублікувало заяву, закликаючи міжнародну спільноту, зокрема ЮНЕСКО, Blue Shield та ICOMOS, вжити термінових заходів для захисту об’єктів культурної спадщини. Організація підкреслила, що навмисне знищення культурної спадщини є воєнним злочином і “глибоким ударом по ідентичності, пам’яті та основах миру”.