Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Станом на 19:44 сирени тривоги пролунали по всій території Ізраїлю.

У ЦАХАЛ наголосили, що системи ППО готові виявляти та перехоплювати усі загрози. Місцевих закликають зберігати спокій та реагувати на повідомлення місцевої влади.

Як пише ABC News, очікується, що Іран запустить від 240 до 250 ракет двома хвилями по чотирьох цілях. Під удар може потрапити штаб-квартира Моссаду та три авіабази.

За інформацією The Times of Israel, Іран заявив, що запустив понад 100 ракет.

ЦАХАЛ каже, що всі ізраїльські цивільні перебувають у бомбосховищах.

Армія оборони Ізраїлю в соцмережах повідомляє громадянам, що система протиповітряної обори перехоплює ворожі ракети.