Іранські ракетні атаки на Ізраїль після ізраїльських ударів по ядерних об'єктах

Про це повідомило Командування тилу Армії оборони Ізраїлю, пише The Times of Israel.

Уранці 19 червня Іран здійснив запуск щонайменше однієї балістичної ракети з касетною бойовою частиною, націливши її на центральну частину Ізраїлю. Про це повідомило Командування тилу Армії оборони Ізраїлю, згідно з інформацією, опублікованою в The Times of Israel.

Військові зазначили, що бойова частина ракети розкололася на висоті приблизно 7 км, розкидавши близько 20 менших боєприпасів на площі 8 км. Ці боєприпаси не мають двигунів і падають на землю некеровано. Один з них влучив у житловий будинок у місті Азор, завдавши пошкоджень, які порівнюють з наслідками удару малої ракети.

Ізраїльська армія підкреслила, що ракета з касетною бойовою частиною має більшу площу ураження в порівнянні зі звичайними іранськими ракетами, хоча потужність кожного окремого боєприпасу є меншою.

Загалом Іран випустив близько 20 балістичних ракет. Згідно з інформацією ізраїльської сторони, чотири ракети влучили в житловий будинок в Азорі, а інші з більшими бойовими частинами вразили лікарню “Сорока” в Беер-Шеві, а також об’єкти в Рамат-Гані та Холоні. Внаслідок цих атак зафіксовано значні руйнування та десятки поранених.

“Командування застерігає цивільне населення не наближатися до уламків ракет, оскільки вони можуть вибухнути. Рекомендації щодо дій під час атак касетними боєприпасами залишаються чинними.” – Командування тилу Армії оборони Ізраїлю

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно для повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран запевняє, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

18 червня The Wall Street Journal повідомила, що президент США схвалив плани атаки на Іран, але відклав їх реалізацію, щоб дати шанс Тегерану відмовитися від ядерної програми. Однією з можливих цілей є об’єкт зі збагачення урану у Фордо, розташований під горою, який важко уразити звичайними авіабомбами.

“Можливо, зроблю це, можливо, ні”, – відповів колишній президент Дональд Трамп на запитання про можливість удару по ядерних об’єктах Ірану. – Дональд Трамп

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран не капітулює і попередив, що будь-яке американське воєнне втручання матиме “непоправні наслідки”.