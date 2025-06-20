Іран збільшує експорт нафти під час атак Ізраїлю: супутниковий моніторинг запасів

Про це повідомляє Bloomberg.

Іран активно намагається вивезти свою нафту на світовий ринок, поки це ще можливо. Ці дії Тегерана, які включають незвичні логістичні рішення, відбуваються на фоні бомбардувань з боку Ізраїлю та невизначеності щодо можливого втручання США. Це підтверджується даними, які надає Bloomberg.

Згідно з інформацією, нафта вивозиться з іранських портів на океанські танкери, що забезпечує надходження коштів до бюджету країни, принаймні, на деякий час, у разі переривання поставок. Водночас резервуари на ключовому експортному терміналі в Харзі переповнені нафтою.

Супутникові дані допомагають зрозуміти ситуацію з нафтосховищами Ірану. Нафтосховища на острові Харг мають плаваючі дахи, які піднімаються і опускаються в залежності від рівня заповнення. Це дозволяє за допомогою супутникових знімків оцінити, скільки нафти зберігається в резервуарах, спостерігаючи за їхніми тінями.

Знімки від 11 червня показують, що дахи більшості великих резервуарів були значно нижчими за верхню частину стін, що свідчить про часткове заповнення. Однак фотографії від 18 червня, після початку атак Ізраїлю, демонструють, що дахи тепер на рівні стін, а резервуари переповнені.

Самір Мадані, співзасновник компанії TankerTrackers.com, яка спеціалізується на моніторингу таємної торгівлі нафтою, підтвердив, що спостерігається “зростання запасів сирої нафти”. Іран намагається вивезти якомога більше нафти на світовий ринок, поки це ще можливо.

Згідно зі звітом S&P Global Commodity Insights за 2024 рік, Іран може зберігати близько 28 мільйонів барелів сирої нафти в Харзі.

Мадані зазначив, що експорт нафти з Ірану різко зріс після атаки з боку Ізраїлю 13 червня. За даними TankerTrackers.com, протягом п’яти днів атак, що почалися 13 червня, Іран експортував в середньому 2,33 млн барелів на добу, що на 44% більше, ніж середній показник за рік до 14 червня.

“Здається цілком зрозумілим, що вони роблять, – сказав Мадані про підхід Ірану. – Вони намагаються видобути якомога більше бочок, але безпека є їхнім головним пріоритетом”.

Нафта зберігається в щільно упакованих резервуарах у Харзі, що робить її більш вразливою до атак, ніж вантажі на суднах, які знаходяться в Перській затоці або прямують до Китаю. Судна намагаються триматися подалі від Харга до останнього моменту, перш ніж прибути до терміналу для завантаження.

Супутникові знімки Planet Labs від 11 червня, за кілька днів до першого нападу Ізраїлю, показують танкери, більшість з яких є великими нафтоналивними танкерами, що стоять на якорі в захищених водах між островом Харг та материковою частиною Ірану. Порівняння з попередніми знімками свідчить про те, що це звичайна кількість суден, які стоять там на якорі.

На знімку, зробленому 17 червня, через чотири дні після перших атак, усі судна розійшлися, не залишивши жодного на якірних стоянках поблизу острова.

Іран використовував подібну стратегію розосередження танкерів під час попередніх атак Ізраїлю в жовтні, що дозволило забезпечити безперебійний експорт.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей на території країни, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ізраїльської атаки кілька країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, тоді як Іран стверджує, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень під час атаки.

У відповідь на атаку Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Пізніше 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.