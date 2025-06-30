Іран закликає США припинити удари для відновлення переговорів

Про це він повідомив BBC.

Маджид Тахт-Раванчі, заступник міністра закордонних справ Ірану, висловив думку, що Сполучені Штати повинні утриматися від будь-яких нових ударів по Ірану, якщо вони мають намір відновити дипломатичні переговори. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю BBC.

Тахт-Раванчі зазначив, що адміністрація Трампа через посередників висловила бажання повернутися до переговорів, але не чітко окреслила свою позицію щодо “дуже важливого питання” – можливих подальших атак під час діалогу.

Він підкреслив, що Ірану “відмовили в доступі до ядерних матеріалів” для досліджень, тому країна змушена “покладатися на власні сили”. Тахт-Раванчі також додав, що Іран “наполягатиме” на праві збагачувати уран у мирних цілях, спростовуючи звинувачення у таємних розробках ядерної зброї.

“Рівень цього можна обговорювати, можливості можна обговорювати, але казати, що у вас не повинно бути збагачення, у вас має бути нульове збагачення, і якщо ви не погоджуєтесь, ми вас бомбитимемо – це закон джунглів”. – Маджид Тахт-Раванчі

Він також зазначив, що дата можливого відновлення переговорів ще не визначена, і не відомо, які питання будуть обговорюватися, після того як Трамп оголосив про намір провести переговори.

Тахт-Раванчі підкреслив, що США повинні “чітко визначитися з цим важливим питанням” і “що вони готові запропонувати, щоб створити необхідну впевненість для діалогу”.

28 червня президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість повторних бомбардувань Ірану, якщо Тегеран продовжить збагачувати уран до небезпечних рівнів.

Удари США по ядерних об’єктах в Ірані

В ніч на 22 червня американські військові завдали удару по трьом ядерним об’єктам в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп стверджував, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану. За його словами, атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Американський президент попередив, що якщо Тегеран не піде на мир, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для США.

19 червня у Білому домі повідомили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які можуть відбутися найближчим часом.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.