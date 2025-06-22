Іран засуджує атаки США на ядерні об'єкти: порушення міжнародного права

Як повідомляє Twitter-акаунт Аббаса Арагчі

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висловив стурбованість щодо дій Сполучених Штатів, які, на його думку, порушили міжнародне право, Статут ООН та Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, атакуючи ядерні об’єкти Ірану. Цю інформацію він оприлюднив у своєму дописі в соціальній мережі X.

“Відповідно до Статуту ООН та його положень, що дозволяють законну відповідь у порядку самооборони, Іран залишає за собою всі варіанти дій для захисту свого суверенітету, інтересів і народу.” – Аббас Арагчі

США здійснили атаки на три ядерні об’єкти в Ірані, розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп стверджує, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, зазначивши, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Трамп також попередив, що у разі відмови Тегерана від мирних переговорів, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці дії.

Водночас, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі зазначили, що Трамп ухвалить рішення щодо подальших ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від результатів переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які можуть відбутися найближчим часом.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були під прицілом Ізраїлю з моменту початку атак на Іран 13 червня 2025 року.