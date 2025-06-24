Іран підтвердив підтримку припинення вогню між Ізраїлем та Іраном – Катар і США

Про цему повідомляє Reuters

Прем’єр-міністр Катару, шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані, отримав підтвердження від Ірану щодо підтримки пропозиції США про припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Ця інформація стала відома під час телефонної розмови з іранськими представниками.

Дана розмова відбулася після того, як 23 червня Іран завдав удару по авіабазі США в Катарі. Чиновник, який ознайомлений з переговорами, зазначив, що дзвінок відбувся після того, як президент США Дональд Трамп повідомив прем’єр-міністру Катару про те, що Ізраїль погодився на припинення вогню, і попросив його допомогти переконати Тегеран підтримати цю угоду.

24 червня Дональд Трамп оголосив про “повне та абсолютне” припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За його словами, це припинення вогню буде реалізовано поетапно протягом наступних 24 годин, включаючи два 12-годинні періоди: перший ініціює Іран, а другий – Ізраїль.

Нагадаємо, що 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по численних цілях, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури Ірану.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю, на що Ізраїль відповів новими авіаударами по ключових оборонних об’єктах Ірану. Під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до атак, але Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів.

20 червня МАГАТЕ попередило про можливість радіологічного викиду в Ірані через атаки на ядерні об’єкти. 22 червня американська авіація завдала ударів по трьом ядерним об’єктам в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Дональд Трамп заявив, що ці об’єкти були повністю знищені, попередивши про можливі масштабніші удари, якщо Іран не погодиться на мир.

Прем’єр-міністр Ізраїлю висловив подяку Трампу за ці удари, тоді як іранське державне телебачення повідомило про евакуацію атакованих об’єктів заздалегідь.

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США. Міністр оборони Катару повідомив, що системи ППО успішно перехопили ракети, які були націлені на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США в регіоні.