Іран може закрити Ормузьку протоку після атаки США на ядерні об'єкти

Про це заявляє медіа Al Arabiya

Після нещодавньої атаки США на ядерні об’єкти Ірану, парламент країни, відомий як Меджліс, ухвалив рішення про можливе закриття Ормузької протоки. Ця протока є критично важливою для експорту нафти, і про це повідомив іранський законодавець, член комітету з національної безпеки та зовнішньої політики, а також командувач Корпусу вартових ісламської революції Есмаїл Ковсарі, згідно з інформацією від Al Arabiya та іранського телеканалу Press TV.

Ковсарі зазначив, що депутати досягли консенсусу щодо закриття протоки, хоча остаточне рішення має ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану.

“Парламент дійшов висновку, що йому слід закрити Ормузьку протоку, але остаточне рішення має ухвалити Вища рада національної безпеки”. – Есмаїл Ковсарі

Він також підкреслив, що це питання стоїть на порядку денному і “буде реалізовано, коли це буде необхідно”.

Ормузька протока, розташована в гирлі Перської затоки, є одним з найважливіших маршрутів у світовій торгівлі, через який проходить близько 17-18 мільйонів барелів нафти щодня, що становить приблизно 20% світового обсягу нафти.

Крім того, через цю протоку транспортується значна кількість скрапленого природного газу, особливо з Катару, одного з найбільших світових експортерів СПГ.

Ормузька протока є єдиним морським шляхом, що з’єднує Перську затоку з відкритим океаном, і є домом для великих виробників нафти, таких як Іран, Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт та ОАЕ.

Згідно з інформацією Reuters, можливе рішення Тегерану закрити протоку може суттєво вплинути на експорт нафти та газу з регіону, що призведе до різкого зростання цін на енергоносії. Однак, ймовірно, що такі перебої будуть короткочасними.

Іран, маючи обмежені можливості, може відповісти ударами по цілях США в регіоні та порушенням потоків нафти. Хоча такий крок, ймовірно, призведе до значного зростання світових цін на енергоносії, історія та поточна динаміка ринку свідчать про те, що наслідки можуть бути менш серйозними, ніж побоюються інвестори.

Reuters також зазначає, що Іран здатний серйозно порушити або навіть заблокувати протоку, зокрема, намагаючись встановити міни, оскільки ширина протоки в найвужчому місці становить 55 км. Армія країни або воєнізовані формування Корпусу вартових ісламської революції можуть спробувати завдати удару по суднах у Перській затоці або захопити їх, що вже траплялося кілька разів у минулі роки.

Хоча Ормузька протока ніколи не була повністю заблокована, рух через неї кілька разів порушувався.