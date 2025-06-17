Іран готує вихід з ДНЯЗ після атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти

Про це заявили в іранському зовнішньополітичному відомстві, передає агентство Reuters.

Парламент Ірану розробляє законопроєкт, який може призвести до виходу країни з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Ірану, згідно з інформацією агентства Reuters.

Відомство підтвердило свою позицію щодо відмови від розробки ядерної зброї. Речник міністерства Есмаїл Багаї зазначив:

“У світлі останніх подій ми приймемо відповідне рішення. Уряд повинен виконувати законопроєкти парламенту, але така пропозиція тільки готується, і ми будемо координувати свої дії на пізніших етапах з парламентом.”

ДНЯЗ, ратифікований Іраном у 1970 році, надає країнам право на розвиток цивільної ядерної енергетики в обмін на відмову від атомної зброї та співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Державні ЗМІ Ірану повідомили, що парламент ще не ухвалив остаточного рішення щодо виходу з ДНЯЗ, а один з депутатів зазначив, що законодавча ініціатива перебуває на початковій стадії.

Прессекретар МЗС також підкреслив, що події, такі як атака Ізраїлю, “природно впливають на стратегічні рішення держави”. Він додав, що атака відбулася після ухвалення резолюції МАГАТЕ, в чому вбачає провину тих, хто її підтримав:

“Ті, хто проголосував за резолюцію, підготували ґрунт для нападу.”

Ізраїль, який ніколи не приєднувався до ДНЯЗ, вважається державою, що володіє ядерною зброєю, хоча Тель-Авів не підтверджує і не заперечує цього. Речник МЗС Ірану заявив:

“Сіоністський режим є єдиним володарем зброї масового знищення в регіоні.”

Раніше стало відомо, що після атак на Іран 13 червня Ізраїль звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном для ліквідації іранської ядерної програми. 15 червня Трамп заявив про намір змусити Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту, а також висловив думку, що президент Росії Володимир Путін може стати посередником у цьому процесі.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він наголосив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ударів низка країн закрила свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, однак Іран заявив, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаку Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.