Іран спростував відновлення ядерних переговорів зі США після ударів

Про це сказав міністр закордонних справ Аббас Арагчі в інтерв’ю державному телебаченню, повідомляє Bloomberg.

Іран спростував інформацію про можливе відновлення ядерних переговорів зі Сполученими Штатами, що суттєво знижує шанси на дипломатичне вирішення конфлікту. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтерв’ю державному телебаченню підтвердив, що жодних домовленостей не було досягнуто, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про можливість укладення угоди вже наступного тижня.

“Я прямо заявляю, що жодної угоди, домовленості чи обговорення щодо початку нових переговорів не відбулося. Деякі спекуляції щодо відновлення переговорів не слід сприймати серйозно.” – Аббас Арагчі

Арагчі також відкинув запит інспекторів ООН щодо оцінки руйнувань на ядерних об’єктах, які постраждали від бомбардувань США та Ізраїлю, назвавши їх “значними та серйозними”. Міністр зазначив, що Іран не планує приймати генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Раніше Трамп заявив, що переговори можуть відбутися наступного тижня, а угода – бути підписана. Це стало б першою зустріччю після 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем, в яку втрутилися США, завдаючи ударів по ядерних об’єктах і зриваючи дипломатичні зусилля щодо зниження напруженості навколо ядерної програми Тегерана.

Хоча деякі іранські посадовці, включаючи президента, висловлювали готовність до переговорів, вони стикаються з опором з боку інших представників влади, які виступають проти діалогу після конфлікту. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що країна виграла війну, але не уточнив, чи варто відновлювати переговори зі США.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Трамп зазначив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були “повністю знищені”. Він також попередив, що у разі відсутності мирних кроків з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари. Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомляли, що рішення щодо ударів по Ірану буде ухвалене протягом двох тижнів, залежно від результатів переговорів щодо ядерної програми Ірану, які могли відбутися або не відбутися найближчим часом.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже раніше ставали цілями атак Ізраїлю з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

25 червня під час саміту НАТО у Гаазі президент Дональд Трамп заявив, що США можуть укласти нову угоду з Іраном, цього разу щодо всеосяжного миру.