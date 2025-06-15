Іран застосував нову маневрену балістичну ракету Haj Qassem у атаках на Ізраїль

Про це пише CNN

Іран оголосив про використання нової маневреної балістичної ракети під час недавніх атак на Ізраїль. Цю інформацію підтвердило державне інформаційне агентство FARS, згідно з яким, керована балістична ракета Haj Qassem вразила ізраїльські цілі в ніч на 15 червня.

Міністр оборони Ірану генерал Азіз Насірзаде раніше зазначав, що нова ракета має можливість подолати сучасні системи оборони, включаючи американську THAAD, яка розгорнута в Ізраїлі, а також системи Patriot, що використовуються ізраїльськими військовими.

Ракета, представлена на початку травня, є твердопаливною, має дальність до 1200 кілометрів і оснащена маневреною боєголовкою, здатною обходити системи протиракетної оборони, про що повідомляє іранське агентство Tasnim.

Ця балістична ракета також має вдосконалену навігаційну систему, що дозволяє точно вражати цілі та протидіяти засобам радіоелектронної боротьби. Її названо на честь Касема Сулеймані, колишнього командира сил “Кудс”, який загинув внаслідок атаки США в Іраку.

Ескалація конфлікту: атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав повітряну операцію проти іранської ядерної програми, завдавши ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “знищення ядерної інфраструктури Ірану, його заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей”. Він зазначив, що операція триватиме, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок ізраїльських атак загинули високопосадовці, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері.

Після цих подій кілька країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти. Іран, у свою чергу, запевнив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території. 13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив Сполучені Штати у причетності до атак Ізраїлю. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.