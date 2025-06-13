Іран запускає безпілотники у відповідь на ізраїльські авіаудари по ядерній програмі

Про це пише CNN, посилаючись на повідомлення ізраїльських військових.

13 червня Іран здійснив запуск понад 100 безпілотників у напрямку Ізраїлю у відповідь на нещодавні ізраїльські авіаудари, які вразили десятки цілей. Цю інформацію підтвердили ізраїльські військові, повідомляє CNN.

“Усі (повітряні – ред.) засоби оборони працювали, щоб перехопити загрози. Це інша подія, ніж те, що ми пережили досі, і ми очікуємо важких годин. Ми повинні проявити стійкість і терпіння.” – Еффі Дефрін, речниця Армії оборони Ізраїлю

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних об’єктах на території Ірану, зокрема, по установках, пов’язаних із збагаченням урану, а також військових об’єктах.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою цієї операції є «завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях». Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання поставлених завдань.

Внаслідок ізраїльських авіаударів загинули ключові військові фігури Ірану, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції генерал Хоссейн Саламі та начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммед Багері.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив про «суворе покарання» Ізраїлю за ці напади, підкреслюючи серйозність ситуації.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило про своє право на помсту Ізраїлю за нічні авіаудари, стверджуючи, що Ізраїль не міг би здійснити ці удари без підтримки Сполучених Штатів.

Однак держсекретар США Марко Рубіо спростував будь-яку причетність США до ізраїльських атак на Іран.