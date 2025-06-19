Іран у 2024 році встановив рекорд за кількістю страт – звіт ООН

Про цему звіту Генерального секрета ООН

У 2024 році Іран вчинив щонайменше 975 страт, що стало найвищим показником з 2015 року. Цю інформацію оприлюднив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час свого виступу в Женеві, де його представляла заступниця Верховного комісара з прав людини Нада Аль-Нашиф.

Згідно з даними ООН, темпи виконання смертних вироків викликають серйозне занепокоєння. Більше половини всіх страт (52%) пов’язані зі злочинами, що стосуються наркотиків, 43% – з вбивствами, а решта – з сексуальними та безпековими злочинами.

У звіті також підкреслюється зростання кількості жінок, які стали жертвами страти – щонайменше 31 особа у 2024 році. Серед них є ті, хто був засуджений за вбивство своїх чоловіків у контексті домашнього насильства або примусового шлюбу.

Особливу тривогу викликає непропорційне застосування смертної кари до представників етнічних меншин: серед страчених виявилися щонайменше 108 белуджів і 84 курди.

Крім того, щонайменше 31 особа, включаючи політичних дисидентів, були страчені за “злочини проти державної безпеки”, зокрема за звинувачення у шпигунстві на користь Ізраїлю.