Іран у 2024 році встановив рекорд за кількістю страт – звіт ООН

Про цему звіту Генерального секрета ООН
У 2024 році Іран вчинив щонайменше 975 страт, що стало найвищим показником з 2015 року. Цю інформацію оприлюднив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час свого виступу в Женеві, де його представляла заступниця Верховного комісара з прав людини Нада Аль-Нашиф.
Згідно з даними ООН, темпи виконання смертних вироків викликають серйозне занепокоєння. Більше половини всіх страт (52%) пов’язані зі злочинами, що стосуються наркотиків, 43% – з вбивствами, а решта – з сексуальними та безпековими злочинами.
У звіті також підкреслюється зростання кількості жінок, які стали жертвами страти – щонайменше 31 особа у 2024 році. Серед них є ті, хто був засуджений за вбивство своїх чоловіків у контексті домашнього насильства або примусового шлюбу.
Особливу тривогу викликає непропорційне застосування смертної кари до представників етнічних меншин: серед страчених виявилися щонайменше 108 белуджів і 84 курди.
Крім того, щонайменше 31 особа, включаючи політичних дисидентів, були страчені за “злочини проти державної безпеки”, зокрема за звинувачення у шпигунстві на користь Ізраїлю.
“ООН закликала Тегеран негайно припинити всі страти та повернутися до дипломатичного шляху врегулювання внутрішніх і зовнішніх конфліктів, зокрема у контексті ескалації війни з Ізраїлем.”
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