Іран стратив шпигуна за співпрацю з Ізраїлем: останні новини

Про це повідомили в середу, 28 квітня, іранські державні ЗМІ, передає AP News

В Ірані було виконано смертний вирок щодо чоловіка, якого звинуватили у шпигунстві на користь Ізраїлю. Цю інформацію підтвердили іранські державні ЗМІ 28 квітня, повідомляє міжнародна агенція новин.

Педрам Мадані, 41-річний чоловік, був повішений після того, як Верховний суд Ірану залишив в силі рішення нижчої інстанції про смертну кару. За даними офіційного інформаційного агентства ІРНА, Мадані звинувачувався у відвідуванні Ізраїлю, де нібито зустрічався з представниками Моссаду для передачі секретної інформації про об’єкти в Ірані, де було встановлено важливе обладнання.

У звіті не наводяться деталі, але зазначається, що Мадані отримував іноземну валюту та криптовалюту в обмін на надану інформацію. Також стверджується, що він нібито зустрічався з ізраїльськими офіцерами в посольстві Ізраїлю в Бельгії.

Ізраїльські служби безпеки поки що не коментували цю ситуацію. Мадані був заарештований у 2020 році, і його справа викликала значний резонанс в Ірані.

Цей випадок не є поодиноким: раніше в квітні Іран також стратив чоловіка, якого звинуватили у співпраці з Моссадом та причетності до вбивства полковника Корпусу вартових ісламської революції в Тегерані у 2022 році.