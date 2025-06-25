Загострення конфлікту: удари Ізраїлю та США по ядерних об'єктах Ірану у 2025 році

Про це пише Reuters з посиланням на іранське судове інформаційне агентство Mizan.

25 червня 2025 року в Ірані було виконано страту трьох чоловіків, яких визнали винними у співпраці з ізраїльською розвідкою Моссад та контрабанді обладнання, що використовувалося під час вбивства. Про це повідомляє іранське судове інформаційне агентство Mizan. Страта була здійснена шляхом повішення.

Згідно з інформацією, обладнання, яке чоловіки контрабандно вивезли, було використане для вбивства неназваної особи.

Ізраїльські атаки на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими спорудами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є

“завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”.

Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

У відповідь на ці атаки Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю, реагуючи на удари по своїх цілях.

Після цього, 13 та 14 червня, Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських атак. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня МАГАТЕ попередило про можливу небезпеку радіологічного викиду для місцевих жителів через атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану, які почалися 13 червня.

США завдають ударів по ядерних об’єктах в Ірані

22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану. Він зазначив, що атаковані ядерні об’єкти

“були повністю знищені”.

Трамп попередив, що у разі відмови Тегерана від миру, майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі повідомили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

Відповідь Ірану на удари США

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах. За словами ізраїльського чиновника, щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару, а одна ракета – в бік Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що ППО перехопила ракети, які були спрямовані на авіабазу Аль-Удейд, найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході, розташований через Перську затоку від Ірану.

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет по американській базі у Катар, назвавши його

“дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” та “ефективно відбили”.

Він також зазначив, що ніхто з американців не постраждав.