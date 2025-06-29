Похорон загиблих в Ірані після ізраїльських авіаударів: ескалація конфлікту

Про це повідомляє Reuters.

28 червня в Ірані відбувся похорон високопрофесійних військових командирів, вчених у галузі ядерної енергетики та цивільних осіб, які загинули внаслідок ізраїльських авіаударів. Про це повідомляє агентство Reuters.

На вулицях Тегерана, столиці Ірану, зібралися великі натовпи людей у скорботному одязі. За даними державних ЗМІ, серед загиблих було щонайменше 16 науковців та 10 високопоставлених військових, включаючи начальника збройних сил генерал-майора Мохаммеда Багері, командувача Корпусу вартових ісламської революції генерала Хоссейна Саламі та начальника Повітряно-космічних сил генерала Амір Алі Хаджизаде.

Труни, прикрашені фотографіями загиблих та національними прапорами, були доставлені на площу Азаді в Тегерані. Натовп махав прапорами, а деякі люди намагалися доторкнутися до трун, кидаючи на них пелюстки троянд. Державне телебачення Press TV показало кадри з балістичними ракетами, а пізніше на площі відбулися меси.

Церемонія, яку назвали «процесією мучеників влади», відбулася для 60 загиблих, серед яких були чотири жінки та чотири дитини. На похороні були присутні президент Масуд Пезешкіан та інші високопосадовці, зокрема Алі Шамхані, радник Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який отримав серйозні поранення під час конфлікту, а також син Хаменеї Моджтаба.

“Сьогодні іранці, завдяки героїчному опору двом режимам, озброєним ядерною зброєю, захистили свою честь і гідність і дивляться в майбутнє більш гордо, гідно та рішуче, ніж будь-коли.” – Аббас Аракчі, міністр закордонних справ Ірану

Варто зазначити, що Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, який не з’являвся публічно з початку конфлікту, не робив жодних заяв. Раніше він проводив молитви над трунами високопоставлених командирів під час публічних церемоній, які транслювалися по державному телебаченню.

Передумови конфлікту: атаки Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані із збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. 13 та 14 червня ізраїльські ВПС завдали нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення і закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

Удар США по ядерних об’єктах Ірану та подальші події

Вночі 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були повністю знищені.

Трамп попередив, що у разі відсутності мирних переговорів удари можуть стати “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував США за ці дії.

Водночас іранські ЗМІ повідомили, що об’єкти були евакуйовані заздалегідь, що дозволило уникнути людських жертв.

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США. Ракети були спрямовані в бік Катару та Іраку, але більшість з них були перехоплені системами протиповітряної оборони.