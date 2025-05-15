Алі Шамхані, радник верховного лідера Ірану, оголосив, що Тегеран готовий укласти нову ядерну угоду з президентом США Дональдом Трампом за певних умов, зокрема в обмін на скасування економічних санкцій. Цю інформацію він озвучив під час інтерв’ю з NBC News.

Шамхані підкреслив, що Іран готовий зобов’язатися ніколи не створювати ядерну зброю, якщо США негайно знімуть всі економічні обмеження. Він також зазначив, що в рамках угоди Іран ліквідує свої запаси високозбагаченого урану, обмежить збагачення урану до рівнів, необхідних для мирних цілей, і дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес.

Він висловив сподівання, що якщо США дотримуватимуться своїх обіцянок, то це може призвести до покращення відносин між країнами.

Це інтерв’ю відбулося після того, як Трамп запропонував Ірану “оливкову гілку”, але при цьому попередив про жорсткі економічні санкції у разі відмови Тегерана від угоди щодо обмеження ядерної програми.

Шамхані висловив своє розчарування риторикою Трампа, зазначивши, що “оливкову гілку” вони не бачили, а натомість отримали лише “колючий дріт”.

11 травня представники Ірану та США відновили переговори щодо врегулювання суперечностей навколо ядерної програми Тегерана. Ці перемовини проходять у столиці Оману – Мускаті, і це вже четвертий раунд зусиль за участю оманських посередників. Попередній раунд відбувся 26 квітня 2025 року. Новий етап переговорів збігається з підготовкою до візиту Трампа до країн Перської затоки – Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ, запланованого на 13–16 травня.

Передумови та історія угоди

Угода 2015 року, укладена між Іраном і шістьма світовими державами, обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Проте після виходу США з угоди Іран з 2019 року почав поступово порушувати її умови, суттєво збільшивши рівень збагачення урану до 60%, що вже наближається до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), поточна активність Ірану викликає серйозне занепокоєння, хоча офіційний Тегеран наполягає на тому, що його ядерна програма має виключно мирний характер.