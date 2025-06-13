Іран припиняє переговори зі США про ядерну програму після ударів Ізраїлю

Про це повідомляє The New York Times.

Іран оголосив, що з 15 червня припиняє участь у переговорах зі Сполученими Штатами щодо своєї ядерної програми до подальшого повідомлення. Це стало відомо з ефіру державного телебачення, а також з повідомлень The New York Times.

Депутат іранського парламенту Аладдін Бороджерді, який є членом комісії з національної безпеки і зовнішньої політики, підтвердив скасування шостого раунду переговорів, запланованого на 15 червня в Омані, згідно з інформацією від iran.liveuamap.

Президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти нову угоду, щоб уникнути подальших жертв і руйнувань після нещодавніх ударів Ізраїлю по іранських об’єктах. Він зазначив, що Іран не скористався наданими йому шансами.

“Іран повинен укласти угоду, поки нічого не залишилося, і врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія. Більше жодних смертей, жодних руйнувань, просто зробіть це, поки не пізно.” – Дональд Трамп

Трамп також підкреслив, що США мають “найсмертоноснішу військову техніку у світі”, якою активно користується Ізраїль, і попередив, що наступні удари можуть бути ще більш руйнівними.

Переговори між США та Іраном: п’ять раундів

31 травня міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр Альбусаїді під час візиту до Тегерана передав нову пропозицію від США щодо ядерної угоди. Оман виступає посередником у цих переговорах.

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Левітт зазначала, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф надіслав іранському уряду детальну пропозицію, яку вони повинні розглянути.

23 травня в Римі відбувся п’ятий раунд переговорів, який, за словами міністра закордонних справ Оману, завершився певним прогресом, хоча й не остаточним.

Попередні раунди проходили в Омані та Римі з квітня по травень 2025 року, але розбіжності залишалися, зокрема щодо збагачення урану та вивезення високозбагаченого урану за кордон.

Іран наполягав на мирному характері своєї ядерної програми, тоді як США вимагали юридичних гарантій, що Вашингтон не вийде з угоди, як це сталося у 2018 році.

Вихід США з угоди 2015 року: наслідки

Угода 2015 року між Іраном і групою 5+1 обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Ця угода вважалася важливою для міжнародної безпеки, але викликала сумніви у США та Ізраїлю.

8 травня 2018 року президент Трамп оголосив про вихід США з угоди, що призвело до нових санкцій проти Ірану.

Іран назвав цей крок “незаконним” і почав поступово порушувати умови угоди, збільшуючи рівень збагачення урану до 60%, що наближає його до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За оцінками МАГАТЕ, Іран значно розширив запаси урану, близького до збройового, достатнього для виробництва приблизно 10 ядерних бомб, а також не повідомив про ядерні матеріали у трьох незаявлених місцях.

“Ми не можемо надати гарантії того, що ядерна програма Ірану є виключно мирною.” – МАГАТЕ

Іранський заступник міністра закордонних справ Казем Гарібабаді відкинув ці звинувачення, назвавши їх сфабрикованими та політично мотивованими.

Останні події: атака Ізраїлю та реакція Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові об’єкти.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що операція триватиме до повного знищення ядерної інфраструктури, заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей Ірану.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір через загрозу ескалації конфлікту.