Наступний раунд переговорів між Іраном та трьома європейськими державами – Великою Британією, Францією та Німеччиною - заплановано на 13 січня у Женеві.

Про це повідомляє Reuters.

Попередні переговори з питань ядерної програми Ірану відбулися у листопаді 2024 року. Вони стали першими після президентських виборів у США, але проходили на тлі роздратування Тегерана резолюцією, підтриманою Європою. Ця резолюція звинуватила Іран у недостатній співпраці з МАГАТЕ.

У відповідь на це Тегеран заявив про плани встановити додаткові центрифуги для збагачення урану на своїх об’єктах. Наприкінці грудня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що Іран суттєво прискорив збагачення урану до 60% чистоти. Це наближається до порогу в 90%, який використовується для створення ядерної зброї. Водночас Тегеран наголошує, що його ядерна програма має виключно мирний характер і не спрямована на розробку зброї.

Нагадаємо, у 2018 році адміністрація Дональда Трампа вийшла з ядерної угоди, укладеної в 2015 році між Іраном і шістьма провідними державами, та відновила суворі санкції проти Тегерана. Це спонукало Іран порушити обмеження угоди, накопичуючи запаси збагаченого урану, підвищуючи його чистоту та встановлюючи вдосконалені центрифуги.

Попри спроби адміністрації Джо Байдена поновити угоду через непрямі переговори, результату досягти не вдалося.

“Ми маємо укласти угоду, оскільки наслідки цього можуть бути катастрофічними. Ми повинні знайти вихід”, – зазначив Дональд Трамп у ході своєї передвиборчої кампанії.