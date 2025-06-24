Ракетний обстріл Ізраїлю Іраном та удари США по ядерних об'єктах

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram.

24 червня Іран здійснив ракетний обстріл по Ізраїлю, внаслідок якого одна з ракет влучила у житловий будинок у Беер-Шеві, що на півдні країни. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) через Telegram та CNN.

Згідно з інформацією Служби екстреної допомоги, в результаті атаки загинули троє людей: чоловік приблизно 40 років, жінка близько 30 років та 20-річний молодик. Ще шестеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості – від легких до середніх.

У той же день президент США Дональд Трамп оголосив про “повне та абсолютне” припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Однак міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив, що угоди про припинення вогню наразі немає, але Іран готовий зупинити військові дії, якщо Ізраїль припинить удари до 4 ранку за місцевим часом.

Передумови конфлікту

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по численних цілях, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури, заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей Ірану. Операція триватиме до повного виконання завдання.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю та зазнав нових авіаударів по ключових оборонних об’єктах 13 та 14 червня.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до ударів, проте Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня МАГАТЕ попередило про небезпеку радіологічного викиду в Ірані через атаки на ядерні об’єкти.

Удар США по ядерних об’єктах Ірану

В ніч на 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози, а об’єкти були повністю знищені.

Трамп попередив, що у разі відсутності миру майбутні удари можуть бути значно масштабнішими. Прем’єр-міністр Ізраїлю висловив подяку США за ці удари.

Водночас іранське державне телебачення повідомило, що об’єкти були евакуйовані заздалегідь.

Ракетні удари Ірану по американських базах

23 червня Іран випустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по ядерних об’єктах. Ракети були націлені на Катар та Ірак.

Міністр оборони Катару повідомив, що системи ППО перехопили ракети, які були спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США в регіоні.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував ракетний обстріл як “дуже слабку реакцію”, яку США очікували і ефективно відбили, додавши, що ніхто з американців не постраждав.