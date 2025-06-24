Конфлікт Іран-Ізраїль 2025: атаки, перемир'я та реакція США

Про це президент Пезешкіян заявив у промові до іранців, передає Reuters.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що “Ізраїль розпочав війну”, але “Іран її завершив”. 13 червня Ізраїль здійснив атаки на ядерні об’єкти Ірану, на що Тегеран відповів масованими ракетно-дроновими ударами по ізраїльській території. Цю інформацію президент Пезешкіян озвучив під час промови до народу, повідомляє Reuters.

У своїй промові Масуд Пезешкіян привітав іранців з “перемогою” над Ізраїлем, назвавши дії ізраїльської сторони “авантюрними”, оскільки саме Ізраїль ініціював агресію проти Ірану.

24 червня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між Іраном та Ізраїлем щодо 12-годинного режиму припинення вогню.

“Після чого війна буде вважатись закінченою.” – Дональд Трамп

Проте Ізраїль стверджує, що Іран порушив режим припинення вогню, запустивши ракету по північній частині країни, що Тегеран заперечує.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що Ізраїль “досяг усіх цілей війни”.

“Після розмови президента Трампа з прем’єр-міністром Нетаньягу Ізраїль утримався від подальших атак.” – Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю

Раніше Трамп звернувся до Нетаньягу з проханням утриматися від нових ударів по Ірану після повідомлень про порушення перемир’я.

Хронологія конфлікту

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках об’єктів, пов’язаних із збагаченням урану та військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Нетаньягу підкреслив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури, заводів з виробництва балістичних ракет та військових баз Ірану, і що операція триватиме до повного виконання завдання.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників по території Ізраїлю, а 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних об’єктах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до ударів, що Вашингтон відкинув, закликаючи Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня МАГАТЕ попередило про небезпеку радіологічного викиду для місцевих жителів через атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану.

Удар США по ядерних об’єктах Ірану

Вночі 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а об’єкти були “повністю знищені”.

Трамп попередив, що у разі відсутності миру майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю подякував Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти перед атаками США.

Ракетні удари Ірану по американських базах

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по ядерних об’єктах. За повідомленнями, ракети були спрямовані на Катар та Ірак.

Міністр оборони Катару заявив, що система ППО перехопила ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США в регіоні.

Президент США Дональд Трамп назвав ракетний обстріл “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” і “ефективно відбили”. Він також повідомив, що серед американців немає постраждалих.