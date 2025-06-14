Іран запускає ракетні атаки на Ізраїль: ситуація напружена

Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю
14 червня ввечері Іран розпочав нову серію ракетних атак на Ізраїль, про що повідомили як Армія оборони Ізраїлю, так і іранські державні ЗМІ.
Згідно з інформацією ЦАХАЛу, було зафіксовано запуск ракет з іранської території в бік Ізраїлю. Системи протиповітряної оборони активно працюють над перехопленням цих загроз. Місцеве населення отримало рекомендації залишатися в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги.
Іранські офіційні джерела підтвердили факт нової атаки. Державне інформаційне агентство Fars News, посилаючись на Корпус вартових Ісламської революції, повідомило, що для ударів по Ізраїлю були використані ракети та безпілотники.
Ситуація залишається напруженою, і новини продовжують надходити.
Інші новини, які можуть вас зацікавити:
- Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив про дві спроби вбивства Трампа Іраном та розпочав авіаудари по ядерних об’єктах Ірану.
- Україна планує відновити близько 1 ГВт енергетичних потужностей до опалювального сезону, незважаючи на втрати через ракетні атаки Росії.
- Ізраїль продовжує масштабні авіаудари по Ірану, атакуючи понад 150 цілей, включно з газовими родовищами та військовими об’єктами. Іран активував систему ППО та відповів безпілотниками.