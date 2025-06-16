Іранський ракетний обстріл Ізраїлю та відповідь ізраїльських авіаударів: останні новини

Про це пишуть The Times of Israel

У ніч на 16 червня Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю, випустивши чотири балістичні ракети. Ця атака призвела до загибелі трьох людей, а ще 74 особи отримали поранення та були госпіталізовані. Про це повідомляють міжнародні новинні агенції, зокрема The Times of Israel та CNN.

Удари були спрямовані на центральну частину Ізраїлю, де постраждали житлові будинки, нафтопереробний завод та електростанція. Серед загиблих – троє осіб старше 70 років. Серед поранених є 30-річна жінка з тяжкими травмами обличчя, п’ятеро людей у стані середньої тяжкості та 68 осіб з легкими ушкодженнями. Також важкі травми отримав 10-річний хлопчик.

З початку ескалації конфлікту минулого тижня загальна кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 17 осіб. В Ірані, за офіційними даними, загинули щонайменше 224 людини, а 1277 осіб були госпіталізовані.

Нагадаємо, що 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних зі збагаченням урану та військовими базами.

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.” – Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу

Внаслідок ізраїльських ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після атаки Ізраїлю кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, проте Іран запевнив, що їхні ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.