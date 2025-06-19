Іран обстріляв лікарню в Ізраїлі: понад 30 поранених, відповідь ЦАХАЛ

Про це повідомляє AlJezeera.

19 червня Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю, випустивши близько 30 балістичних ракет. Одна з ракет влучила неподалік лікарні “Сорока” в Беер-Шеві, внаслідок чого щонайменше 30 осіб отримали поранення, двоє з яких перебувають у критичному стані. Цю інформацію підтверджує AlJazeera.

Лікарня “Сорока” є однією з найбільших медичних установ в Ізраїлі і наразі приймає велику кількість поранених солдатів, які постраждали внаслідок бойових дій у Секторі Гази. Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю, Шаррен Хаскель, висловилася щодо цього інциденту:

“Іран щойно вдарив балістичною ракетою по лікарні Сорока в Беер-Шеві. Не військова база. Лікарня. Це головний медичний центр для всього регіону Негев в Ізраїлі. Навмисно. Злочинно. Цивільна ціль. Світ повинен висловитися.”

– Шаррен Хаскель

Крім Беер-Шеви, ракетні удари також були завдані по районам Холон і Рамат-Ган у центральній частині Ізраїлю, де пошкоджено кілька будівель, включаючи приміщення ізраїльської фондової біржі.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував обстріл у соцмережі X:

“Цього ранку іранські терористичні тирани обстріляли ракетами лікарню Сорока в Беер-Шеві та цивільне населення в центрі країни. Ми стягнемо повну ціну з тиранів у Тегерані.”

– Біньямін Нетаньягу

У відповідь на ці атаки, Ізраїль у четвер вранці завдав ударів по десятках іранських військових об’єктів, про що повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За інформацією військових, удари були спрямовані на військові та ядерні об’єкти, включаючи підприємства, що займаються виробництвом озброєння. Зокрема, ізраїльські літаки атакували ядерний реактор у Араку, зруйнувавши захисну конструкцію, яка є критично важливою для виробництва плутонію – ключового матеріалу для ядерної зброї.

Серед інших цілей були об’єкти в Натанзі, які, за твердженням Ізраїлю, використовуються для розробки ядерної зброї. Там зберігаються унікальні компоненти та обладнання, що сприяють прискоренню ядерної програми Ірану.

Крім того, атаки були спрямовані на виробництво сировини та частин для балістичних ракет, систем протиповітряної оборони, склади боєприпасів, радарні установки та інші елементи оборонної інфраструктури Ірану.