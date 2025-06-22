Ракетний обстріл Ізраїлю Іраном та удари США по ядерних об'єктах Ірану

Про це CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю.

У ніч на 22 червня та вранці Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю, внаслідок чого постраждали житлові будинки в Тель-Авіві. За даними Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, більше 80 осіб були госпіталізовані, повідомляє CNN.

Згідно з офіційною інформацією, близько 20 людей отримали легкі поранення внаслідок удару по житловому району. Речник ізраїльської поліції Дін Елсдунне зазначив, що рятувальні роботи тривають, і команди продовжують шукати людей під завалами, а також фрагменти ракет, що належать Ірану. Поруч із місцем влучання розташовані торговий центр і школа.

Серед 86 постраждалих двоє отримали травми середньої тяжкості, 77 – легкі, четверо перебувають у шоковому стані, а стан ще трьох осіб наразі оцінюється.

Іран пояснив свої дії як відповідь на удари США по іранських ядерних об’єктах. У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок атак на військові цілі на заході Ірану.

“Сьогодні вранці ВПС Ірану завдали ударів по ракетних пускових установках, готових до запуску в бік ізраїльської території, солдатах Збройних сил Ірану та швидко нейтралізували пускові установки, які нещодавно запустили ракети в бік ізраїльської території.”

Напередодні, у ніч на 22 червня, американська авіація атакувала три ядерні об’єкти Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були повністю знищені.

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних переговорів з Тегераном, майбутні удари можуть бути значно масштабнішими. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

Раніше, 13 червня 2025 року, Ізраїль розпочав повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдаючи удари по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території, після чого Ізраїль продовжив авіаудари по ключових оборонних спорудах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по своїй території, тоді як Вашингтон закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня МАГАТЕ попередило про можливу радіологічну небезпеку для місцевих жителів через атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану.