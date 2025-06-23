Іран атакував американські військові бази після ударів США по ядерних об'єктах

Про це повідомляє Axios з посиланням на Ізраїльського і арабського чиновників.

23 червня Іран здійснив запуск понад десяти ракет, націлених на американські військові бази на Близькому Сході. Ця атака стала відповіддю на нещодавні удари США по іранських ядерних об’єктах, які відбулися в ці вихідні. Про це повідомляє Axios, посилаючись на інформацію ізраїльських та арабських чиновників.

Згідно з даними ізраїльського представника, щонайменше десять ракет були спрямовані в бік Катару, а одна – в напрямку Іраку. Високопосадовець Білого дому зазначив:

“Білий дім і Міністерство оборони знають про потенційні загрози авіабазі Аль-Удейд у Катарі та уважно стежать за ними.”

Видання також повідомляє, що масштаби іранської атаки, а також кількість можливих жертв, можуть вплинути на подальші дії президента США Дональда Трампа та на загострення конфлікту між США, Ізраїлем і Іраном.

За інформацією Reuters, над столицею Катару, Дохою, були чутні вибухи. Іранські збройні сили заявили, що провели “руйнівну та потужну” ракетну атаку на базу Аль-Удейд у Катарі.

Катар, у свою чергу, заявив про своє право на відповідь відповідно до міжнародного права після обстрілу американської військової бази в Досі.

Раніше Reuters повідомляло, що США вважають можливим найближчий напад Ірану на американські війська в регіоні, хоча Вашингтон намагається знайти дипломатичне рішення для уникнення ескалації конфлікту.

Згідно з інформацією одного з джерел, іранська відповідь може відбутися протягом найближчих одного-двох днів. Іран вже попереджав про можливі дії у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах.

Агентство також зазначає, що в регіоні розміщено близько 40 тисяч американських військовослужбовців, які мають у своєму розпорядженні системи ППО, винищувачі та військові кораблі для виявлення та знищення ворожих ракет, проте їхні позиції залишаються вразливими.

Раніше Пентагон перемістив деякі літаки та кораблі з баз, які можуть бути під загрозою потенційних атак Ірану, зокрема літаки з авіабази Аль-Удейд – найбільшої американської бази на Близькому Сході, де розміщено близько 10 тисяч військових.

Удари США по ядерних об’єктах Ірану

Вночі 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, і що атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних намірів з боку Тегерана, майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за проведені удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі повідомляли, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох наступних тижнів, залежно від переговорів з Тегераном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже раніше ставали цілями атак Ізраїлю з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.