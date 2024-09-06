Про це пише The Wall Street Journal.
У виданні зазначаються, що постачання балістичних ракет Іраном надасть Москві новий потужний військовий ресурс для застосування у війні проти України.
Деталей стосовно кількості та типів ракет, які отримала Росія, WSJ не наводить.
Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.
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