Іран спростував заяви Києва про те, що іранський генерал у 2022 році навчав російських військових на окупованій території України.

Про це йдеться в заяві речника іранського МЗС Насера Канаані.

Канаані, речник іранського МЗС, спростував звинувачення про присутність іранського офіцера в Україні для навчання російських військ, назвавши їх “безпідставними” і політично мотивованими.

Він підкреслив, що Іран виступає проти війни та закликає до мирного вирішення конфлікту між Росією та Україною. Раніше Офіс генерального прокурора України оголосив підозру іранському генералу, який, за даними слідства, у вересні 2022 року прибув до Криму з групою інструкторів для навчання російських військових використанню іранських дронів.

Незважаючи на активну військову співпрацю з Росією, Іран офіційно заперечує надання військової допомоги, визнаючи лише постачання невеликої партії дронів-камікадзе. Останніми даними, Тегеран також планує передати Москві балістичні ракети.