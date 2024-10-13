Про це повідомило інформаційне агентство Tasnim.
За його інформацією, супутник “Kowsar” призначений для точного землеробства і картографування, а “Hodhod” – супутник зв’язку, пов’язаний з інтернетом.
Росія вже відправляла іранські супутники на орбіту у лютому 2022 року, що викликало занепокоєння в Сполучених Штатах Америки.
У вересні 2024 року Іран здійснив другий запуск супутника за допомогою ракети створеної його Революційними гвардіями. Запуск стався на тлі того, що Вашингтон та Європа звинувачують Тегеран у передачі Росії балістичних ракет, які можуть бути використані у війні проти України. Іран це заперечує.
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