Два супутники вже відправили до Росії, аби та змогла їх запустити на орбіту Землі.

Про це повідомило інформаційне агентство Tasnim.

За його інформацією, супутник “Kowsar” призначений для точного землеробства і картографування, а “Hodhod” – супутник зв’язку, пов’язаний з інтернетом.

Росія вже відправляла іранські супутники на орбіту у лютому 2022 року, що викликало занепокоєння в Сполучених Штатах Америки.

У вересні 2024 року Іран здійснив другий запуск супутника за допомогою ракети створеної його Революційними гвардіями. Запуск стався на тлі того, що Вашингтон та Європа звинувачують Тегеран у передачі Росії балістичних ракет, які можуть бути використані у війні проти України. Іран це заперечує.