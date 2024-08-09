Про це пише Reuters.

Десятки російських військовослужбовців проходять навчання в Ірані з використання системи балістичних ракет Fath-360.

За інформацією європейських розвідок, очікується, що Іран постачить Росії сотні супутниково керованих ракет для війни в Україні. Контракт на постачання Fath-360 та іншої системи Ababil був підписаний між Міністерством оборони Росії та іранськими чиновниками 13 грудня в Тегерані.

Чиновники повідомили, що російські військові відвідали Іран для навчання управлінню системою оборони Fath-360, яка здатна запускати ракети на відстань до 120 км з боєголовкою вагою 150 кг.

Після навчання можливе постачання цих ракет до Росії, що дозволить їй ефективніше використовувати свій арсенал для атак за межами лінії фронту, а також застосовувати іранські боєголовки для ближніх цілей.