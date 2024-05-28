Це стверджує німецьке видання Bild.

На думку їхнього військового експерта Юліана Рьопке такі висновки можна зробити після аналізу відеозапису із місця падіння іранського важкого безпілотника Mohajer-6, який розбився в Курській області РФ минулими вихідними.

Імовірно, дрон мав атакувати Сумську область України, втім, не досягнув цілі.

­На думку експерта, використання таких авіабомб може говорити про «новий рівень» військової співпраці між Тегераном та Москвою.

Бі-Бі-Сі зазначає, що боєприпас на фото і відео справді дуже схожий на Qaem-5 – авіабомбу малого діаметру, яка може встановлюватися на іранські безпілотники Mohajer-6 і Hamaseh.



Ця бомба має телевізійне наведення та може оснащуватися різними типами боєголовок. Її заявлена дальність польоту становить до 40 кілометрів. В Ірані її прийняли на озброєння в серпні 2019 року.