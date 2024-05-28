Це стверджує німецьке видання Bild.
На думку їхнього військового експерта Юліана Рьопке такі висновки можна зробити після аналізу відеозапису із місця падіння іранського важкого безпілотника Mohajer-6, який розбився в Курській області РФ минулими вихідними.
Імовірно, дрон мав атакувати Сумську область України, втім, не досягнув цілі.
На думку експерта, використання таких авіабомб може говорити про «новий рівень» військової співпраці між Тегераном та Москвою.
Бі-Бі-Сі зазначає, що боєприпас на фото і відео справді дуже схожий на Qaem-5 – авіабомбу малого діаметру, яка може встановлюватися на іранські безпілотники Mohajer-6 і Hamaseh.
Ця бомба має телевізійне наведення та може оснащуватися різними типами боєголовок. Її заявлена дальність польоту становить до 40 кілометрів. В Ірані її прийняли на озброєння в серпні 2019 року.
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