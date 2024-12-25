У середу, 25 грудня, Іран офіційно привітав Київ із Різдвом Христовим та побажав миру в Новому році.

Привітання було опубліковане на Facebook-сторінці посольства Ірану в Україні.

“Новий рік є провісником нових думок і нових рішень для майбутнього, яке, ми сподіваємося, буде кращим за минуле. Сподіваюся, у Новому році на вашу землю повернуться мир, безпека та затишок”, — йдеться в заяві повіреного в справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара.

Нагадаємо, сьогодні Росія здійснила масований обстріл України. Окрім ракет, російські окупанти запустили 106 ударних іранських дронів типу “Shahed” і дронів-імітаторів.

У жовтні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Іран постачає Росії ударні дрони типу “Shahed”, які вже активно використовуються для атак української території.

Він додав, що Іран надав Росії ліцензію на власне виробництво цих дронів – це дозволить Москві розширити масштаби їхнього використання.