Іран відмовляється від переговорів зі США та продовжує збагачення урану

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

Постійний представник Ірану в ООН, Амір-Саїд Іравані, заявив, що Тегеран не має наміру розпочинати переговори з адміністрацією США, поки Вашингтон продовжує “диктувати” умови. Цю інформацію дипломат озвучив в інтерв’ю CBS News.

Іравані підкреслив, що Іран відкритий до діалогу, але після нещодавніх атак США на ядерні об’єкти країни наразі немає “належних умов для нового раунду переговорів”, а також відсутні запити на зустріч із президентом США.

“Тому ми повинні брати участь у переговорах. Можливо, ми дійдемо до згоди, а може ні, але безумовна капітуляція – це не переговори. Це диктування політики щодо нас. Якщо вони готові до переговорів, то і ми будемо готовими до цього, але якщо вони хочуть диктувати нам умови, то жодні переговори з ними неможливі.” – Амір-Саїд Іравані

Дипломат також зазначив, що Іран є відповідальним учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і має законні права відповідно до цього договору.

“У ДНЯЗ було визначено, що ми маємо два дуже чітких права. Перше полягає в тому, що ми можемо проводити дослідження з метою розвитку, ми можемо виробляти уран і ми можемо використовувати енергію в мирних цілях. А друге право полягає в правовому захисті МАГАТЕ нашої діяльності та технічному співробітництві для нашої програми розвитку. Тож збагачення – це наше право, невід’ємне право, і ми хочемо реалізувати це право.” – Амір-Саїд Іравані

Він також підкреслив, що Іран ніколи не зупинить збагачення урану.

15 червня Іран оголосив про відмову від участі в переговорах зі США щодо ядерної програми до подальшого повідомлення.

25 червня президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати не відмовляються від кампанії тиску на Іран і не виключають можливості відновлення збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

28 червня Трамп заявив, що розгляне можливість повторного бомбардування Ірану, якщо Тегеран продовжить збагачувати уран до “тривожного рівня”.

У ніч на 22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. За словами Трампа, метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а об’єкти були “повністю знищені”. Він також попередив, що у разі відсутності миру удари можуть стати “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі заявили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від результатів переговорів, які могли відбутися або ні найближчим часом.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже раніше піддавалися атакам Ізраїлю з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

За даними CNN, Reuters та BBC, посилаючись на американську розвідку, удари США не призвели до повного знищення іранської ядерної програми. Трамп звинуватив ці ЗМІ у “брехні” та вимагав звільнення журналістів, які публікували ці матеріали.