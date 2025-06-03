Іран відхиляє пропозицію США щодо ядерної угоди через суперечки про збагачення урану

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранського дипломата, близького до переговорної команди.

Іран має намір відхилити пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо ядерної угоди, що стосується відносин між Тегераном і Вашингтоном. Цю інформацію підтвердив іранський дипломат, який є частиною переговорної команди.

Він охарактеризував американську пропозицію як “невартісну”, зазначивши, що вона не відповідає інтересам Ірану і не змінює позицію США щодо збагачення урану.

“У цій пропозиції позиція США щодо збагачення на іранській землі залишається незмінною, і немає чіткого пояснення щодо скасування санкцій. Іран готує негативну відповідь, що можна інтерпретувати як відхилення пропозиції США.” – Іранський дипломат

31 травня міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр Альбусаїді, під час свого візиту до Тегерана, передав нову пропозицію від США. Оман виступає посередником у переговорах між Іраном та Сполученими Штатами.

Після п’яти раундів переговорів між іранським міністром закордонних справ Аббасом Аракчі та представником президента США Дональда Трампа, Стівом Віткоффом, залишаються суттєві розбіжності.

Іран не має наміру відмовлятися від збагачення урану на своїй території і відмовляється вивозити вже накопичений високозбагачений уран за кордон. США вважають, що ці матеріали можуть бути використані для створення ядерної зброї, тоді як Іран стверджує, що його ядерна програма має виключно мирні цілі.

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Левітт зазначала, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф “надіслав іранському режиму детальну та прийнятну пропозицію, і в їхніх інтересах її прийняти”. Левітт не розкрила подробиць, але підкреслила, що президент Трамп “чітко дав зрозуміти, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну бомбу”.

30 травня Трамп заявив, що угода з Іраном можлива в “не надто далекому майбутньому”. “Я думаю, у нас є шанс укласти угоду з Іраном”, – сказав він журналістам в Овальному кабінеті.

23 травня Іран та США розпочали новий п’ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана, які проходили в Римі за посередництва Оману. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді повідомив, що цей раунд завершився “певним прогресом, хоча й не остаточним”.

Передумови та контекст

Угода 2015 року, укладена між Іраном і шістьма світовими державами, обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Проте після виходу США з угоди Іран з 2019 року почав поступово порушувати її умови, суттєво збільшивши рівень збагачення урану до 60%, що вже наближається до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За даними МАГАТЕ, поточна активність Ірану викликає занепокоєння, проте офіційний Тегеран наполягає на тому, що його ядерна програма має виключно мирний характер.