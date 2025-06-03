Іран відхиляє пропозицію США щодо ядерної угоди через збагачення урану

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранського дипломата, близького до переговорної команди.

Іран планує відхилити пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо ядерної угоди, про що повідомляє іранський дипломат, близький до переговорної команди. За його словами, американська пропозиція не відповідає інтересам Тегерана і не змінює позицію Вашингтона щодо збагачення урану.

“У цій пропозиції позиція США щодо збагачення на іранській землі залишається незмінною, і немає чіткого пояснення щодо скасування санкцій. Іран готує негативну відповідь, що можна інтерпретувати як відхилення пропозиції США.” – Іранський дипломат

31 травня міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр Альбусаїді передав нову пропозицію від США під час свого візиту до Тегерана. Оман виступає посередником у переговорах між Іраном та Сполученими Штатами.

Після п’яти раундів переговорів між іранським міністром закордонних справ Аббасом Аракчі та представником президента США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом залишаються значні розбіжності. Іран не має наміру відмовлятися від збагачення урану на своїй території та відмовляється вивозити вже накопичений високозбагачений уран за кордон.

Сполучені Штати вважають, що ці матеріали можуть бути використані для створення ядерної зброї, тоді як Іран стверджує, що його ядерна програма має виключно мирні цілі.

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Левітт зазначала, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф “надіслав іранському режиму детальну та прийнятну пропозицію, і в їхніх інтересах її прийняти”.

“Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну бомбу.” – Каролін Левітт, прессекретарка Білого дому

30 травня президент США Дональд Трамп висловив сподівання на можливість укладення угоди з Іраном у “не надто далекому майбутньому”, зазначивши: “Я думаю, у нас є шанс укласти угоду з Іраном”.

23 травня Іран та Сполучені Штати розпочали п’ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана в Римі за посередництва Оману. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді повідомив, що цей раунд завершився “певним прогресом, хоча й не остаточним”.

Угода 2015 року, укладена між Іраном і шістьма світовими державами, обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Проте після виходу США з угоди Іран почав порушувати її умови, суттєво збільшивши рівень збагачення урану до 60%, що наближається до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За оцінками МАГАТЕ, поточна активність Ірану викликає занепокоєння, проте офіційний Тегеран наполягає на мирному характері своєї ядерної програми.