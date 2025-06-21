Ізраїльські авіаудари по Ірану: понад 400 загиблих та тисячі поранених

Про це повідомив іранський державний мовник IRIB, передає CNN.

Міністерство охорони здоров’я Ірану оголосило про жахливі наслідки ізраїльських авіаударів, які призвели до загибелі понад 400 осіб та поранення тисяч людей. Цю інформацію оприлюднив іранський державний мовник IRIB, згідно з даними CNN.

“Станом на сьогоднішній ранок руки ізраїльського режиму заплямовані кров’ю 400 беззахисних іранців, а його ракети та безпілотники поранили 3056 осіб” – Міністерство охорони здоров’я Ірану

Згідно з повідомленнями, більшість жертв є цивільними особами, що підкреслює серйозність ситуації.

У суботу, 21 червня, інформаційне агентство Tasnim, яке пов’язане з урядом, повідомило, що з 13 червня внаслідок ізраїльських атак загинули 54 жінки та діти, що також підтверджує дані CNN.

Атаки Ізраїлю на Іран: деталі та наслідки

У ніч на 13 червня Ізраїльська армія розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та інші військові споруди.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

У відповідь на атаки Ізраїлю, Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території, що свідчить про ескалацію конфлікту.

Після цього, 13 та 14 червня, Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив Сполучені Штати в причетності до ізраїльських атак. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня МАГАТЕ попередило про можливу небезпеку радіологічного викиду для місцевих жителів в Ірані, що стало наслідком атак Ізраїлю на ядерні об’єкти, які почалися 13 червня.