Іран звинувачує Ізраїль у агресії та підтримці США: останні події

Про це повідомляє The Times of Israel.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висловив думку, що атаки на Ізраїль можуть бути зупинені лише в разі припинення ізраїльської військової агресії проти Ірану. Цю інформацію оприлюднили в ЗМІ.

“Ми захищаємося, наш захист цілком законний. Цей захист – наша відповідь на агресію. Якщо агресія припиниться, то, природно, наші відповіді також припиняться.” – Аббас Арагчі

Арагчі також прокоментував нещодавні удари Ізраїлю по газовому родовищу Південний Парс, яке Іран експлуатує спільно з Катаром, назвавши їх “відвертою агресією та дуже небезпечним актом”.

“Перетягування конфлікту до Перської затоки – це стратегічна помилка, а її мета – перетягнути війну за межі іранської території.” – Аббас Арагчі

Міністр звинуватив Ізраїль у спробах зірвати ядерні переговори між Іраном та США, які могли б призвести до угоди. Тегеран планував представити свою пропозицію під час скасованого шостого раунду переговорів.

“Напад Ізраїлю ніколи б не стався без зеленого світла та підтримки.” – Аббас Арагчі

Арагчі також підкреслив, що Тегеран не вірить у заяви США про те, що Вашингтон не має жодного відношення до нещодавніх атак.

“Сполученим Штатам необхідно засудити ізраїльські удари по іранських ядерних об’єктах, якщо вони хочуть довести свою добру волю.” – Аббас Арагчі

У відповідь на напади Ізраїлю, Іран випустив десятки балістичних ракет, багато з яких були націлені на цивільні райони. Внаслідок цих атак загинуло щонайменше 10 ізраїльтян.

15 червня ЦАХАЛ випустив термінове попередження для іранців, закликаючи їх залишити райони поблизу військових об’єктів.

Раніше ЦАХАЛ повідомив про завершення серії ударів по цілях у Тегерані, пов’язаних із ядерною програмою Ірану.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ізраїльських атак кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, проте Іран запевнив, що серйозних пошкоджень не сталося.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території.

13 та 14 червня Ізраїль продовжив завдавати авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ізраїльських атак на іранську територію. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран повернутися до переговорів щодо ядерної програми.