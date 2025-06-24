Іран про відсутність угоди про припинення вогню з Ізраїлем

Як повідомляє Twitter-акаунт Аббаса Арагчі
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що на даний момент не існує угоди про припинення вогню з Ізраїлем. Він також зазначив, що Іран готовий зупинити свою військову відповідь, якщо Ізраїль припинить свої удари по Ірану до 4 ранку за місцевим часом. Цю інформацію він оприлюднив у своєму дописі в соціальній мережі X.
“Ізраїль розпочав війну проти Ірану, а не навпаки. Наразі немає жодної “угоди” про будь-яке припинення вогню чи припинення військових операцій.”
Арагчі підкреслив, що якщо Ізраїль зупинить свою “незаконну агресію”, Іран не має наміру продовжувати військові дії. Він акцентував, що Ізраїлю слід зупинитися до 4 ранку за місцевим часом.
“Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде прийнято пізніше.”
Раніше інформаційне агентство Reuters повідомило, що прем’єр-міністр Катару, шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані, отримав згоду Тегерана на пропозицію США щодо припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та Іраном під час телефонної розмови з іранськими представниками.
24 червня президент США Дональд Трамп оголосив про “повне та абсолютне” припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Він зазначив, що це припинення вогню буде реалізовано поетапно протягом наступних 24 годин. Угода передбачає два періоди тривалістю по 12 годин: перший ініціює Іран, а другий оголосить Ізраїль.
Рекомендуємо звернути увагу:
- Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном після тривалого конфлікту та авіаударів.
- Прем’єр-міністр Катару отримав підтвердження від Ірану щодо підтримки припинення вогню між Ізраїлем та Іраном після серії військових ударів і дипломатичних переговорів.
- Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі провів важливу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, обговорюючи спільні позиції щодо конфліктів із США та Ізраїлем.