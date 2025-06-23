Зустріч Путіна та Арагчі: Росія та Іран проти агресії США та Ізраїлю

Як пише медіа Reuters

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі здійснив офіційний візит до Москви, де провів важливу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Ця подія привернула увагу міжнародних ЗМІ, зокрема російської служби ВВС та агентства Інтерфакс.

Під час зустрічі Путін висловив своє засудження “неспровокованої агресії” проти Ірану, хоча не вказав конкретно на Ізраїль чи США.

“Неспровокована абсолютно агресія проти Ірану не має під собою жодних підстав і жодних виправдань. Ми зі свого боку докладаємо зусиль для того, щоб сприяти іранському народу.” – Володимир Путін

Президент Росії також акцентував увагу на важливості спільного пошуку шляхів вирішення складної ситуації, що склалася.

Аббас Арагчі, у свою чергу, прямо згадав про Ізраїль та США, підкресливши, що Іран “захищає свій суверенітет та країну”. Він наголосив на необхідності консультацій з Росією в умовах “поточних небезпечних обставин”.

Міністр зазначив, що Тегеран і Москва намагаються координувати свої позиції, оскільки обидві країни мають спільні занепокоєння та супротивників.

Арагчі також висловив подяку Москві за засудження атак США на іранські ядерні об’єкти.

“Атака Америки – напад і агресія, яка має бути однозначно засуджена.” – Аббас Арагчі

Згідно з інформацією Reuters, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї направив Арагчі до Москви з листом для Путіна, в якому просить про більш активну підтримку, ніж просто засудження дій Ізраїлю та США.

Іранські джерела повідомляють, що Тегеран наразі не задоволений рівнем підтримки з боку Росії і прагне, щоб Москва вжила більш рішучих заходів для протистояння із Ізраїлем і США. Вони відчувають себе зрадженими великими державами, зокрема Росією та Китаєм, хоча конкретні вимоги щодо допомоги не уточнюються.

15 червня президент США Дональд Трамп висловив думку, що Володимир Путін може стати посередником у конфлікті між Іраном та Ізраїлем.