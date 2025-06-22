Удари США по ядерних об'єктах Ірану: реакція Тегерана та заяви Трампа

Про це він сказав виступаючи у Стамбулі, передає The Guardian

Міністр закордонних справ Ірану Сеїд Аббас Арагчі не дав чіткої відповіді на запитання про можливі дії Тегерана у відповідь на міжнародний тиск. Ці коментарі він зробив під час свого виступу в Стамбулі, як повідомляє The Guardian.

“У нас є безліч варіантів – і це все… звичайно, шлях для дипломатії завжди має залишатися відкритим, але зараз ми не в такій ситуації, щоб вирішувати, як і з ким знову займатися дипломатією, тому почекаємо нашої відповіді. Спочатку, а потім, коли агресія буде припинена, ми вирішимо, як знову займатися дипломатією.” – Сеїд Аббас Арагчі

Арагчі також висловив критику на адресу Вашингтона та адміністрації Трампа, звинувативши їх у зраді дипломатичних зусиль і обмані американських виборців.

“Хоча президент Трамп був обраний на платформі припинення дороговартісної участі Америки у вічній війні в нашій частині світу, він зрадив не лише Іран, зловживаючи нашою відданістю дипломатії, але й обдурив власних виборців, які підкоряються бажанням розшукуваного воєнного злочинця.” – Сеїд Аббас Арагчі

У ніч на 22 червня американські військові завдали удару по трьом ядерним об’єктам в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану. Він зазначив, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Трамп також попередив, що у разі відмови Тегерана від миру, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

19 червня у Білому домі було оголошено, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які можуть відбутися найближчим часом.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.