Аятола Хаменеї про конфлікт Ірану зі США та Ізраїлем

Як повідомляє іранське державне агентство новин IRNA

Аятола Алі Хаменеї, Верховний лідер Ірану, висловив своє задоволення з приводу перемоги Ісламської Республіки над “американським та сіоністським режимами”. У своєму зверненні він зазначив:

“З усім цим галасом, з усіма цими заявами сіоністський режим мало не розвалився і був розчавлений під ударами Ісламської Республіки… Другі вітання пов’язані з перемогою Ірану над американським режимом. Американський режим вступив у пряму війну, бо відчував, що якщо він не вступить, сіоністський режим буде повністю знищений. Вони вступили у війну, щоб врятувати його, але нічого не досягли з цієї війни.” – Аятола Алі Хаменеї

Він також підкреслив, що атаки США на ядерні об’єкти Ірану заслуговують на міжнародне кримінальне переслідування, проте не принесли значних результатів.

“Президент США незвичним чином перебільшив події, і виявилося, що йому було потрібно це перебільшення. Кожен, хто чув ці слова, розумів, що за ними криється інша правда. Вони нічого не змогли зробити, вони не змогли досягти своєї мети, і вони перебільшують, щоб приховати правду та зберегти її в таємниці.” – Аятола Алі Хаменеї

За словами Хаменеї, Іран завдав удару по американській базі Аль-Удейд, завдавши “певної шкоди”. Він також зазначив, що американська сторона намагається применшити значення цього інциденту.

“Ті самі люди, які перебільшували інцидент у тому випадку, намагалися применшити його значення в цьому випадку, сказавши, що нічого не сталося, хоча стався великий інцидент.” – Аятола Алі Хаменеї

Верховний лідер також нагадав про заяву колишнього президента США Дональда Трампа, який вимагав капітуляції Ірану, назвавши це образою для іранського народу.

“Ця його заява розкрила правду – американці конфліктують з ісламським Іраном з самого початку революції і щоразу у них є виправдання: одного разу це права людини, іншого – захист демократії, одного разу це права жінок, збагачення (урану), ядерне питання або питання виробництва ракет. Вони вигадують різні виправдання, але суть питання полягає ні в чому іншому, як в ‘капітуляції Ірану’.” – Аятола Алі Хаменеї

Він підкреслив, що вимога капітуляції є неприйнятною і ніколи не буде виконана.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були “повністю знищені”. Він також попередив, що у разі відсутності миру удари можуть стати “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари. Водночас іранське державне телебачення повідомило, що всі три об’єкти були евакуйовані заздалегідь.

Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомляли, що рішення щодо ударів по Ірану буде ухвалене протягом двох тижнів, залежно від переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Відповідь Ірану: атака на американські бази

23 червня Іран запустив понад десять ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по ядерних об’єктах. За даними ізраїльського чиновника, ракети були спрямовані в бік Катару та Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що системи протиповітряної оборони перехопили ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США в регіоні.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував ракетний обстріл як “дуже слабку реакцію”, яку США “очікували” і “ефективно відбили”. Він додав, що серед американських військових постраждалих немає.