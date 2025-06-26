Аятола Хаменеї про конфлікт Ірану зі США та Ізраїлем

Як повідомляє іранське державне агентство новин IRNA
Аятола Алі Хаменеї, Верховний лідер Ірану, висловив своє задоволення з приводу перемоги Ісламської Республіки над “американським та сіоністським режимами”. У своєму зверненні він зазначив:
“З усім цим галасом, з усіма цими заявами сіоністський режим мало не розвалився і був розчавлений під ударами Ісламської Республіки… Другі вітання пов’язані з перемогою Ірану над американським режимом. Американський режим вступив у пряму війну, бо відчував, що якщо він не вступить, сіоністський режим буде повністю знищений. Вони вступили у війну, щоб врятувати його, але нічого не досягли з цієї війни.”
Він також підкреслив, що атаки США на ядерні об’єкти Ірану заслуговують на міжнародне кримінальне переслідування, проте не принесли значних результатів.
“Президент США незвичним чином перебільшив події, і виявилося, що йому було потрібно це перебільшення. Кожен, хто чув ці слова, розумів, що за ними криється інша правда. Вони нічого не змогли зробити, вони не змогли досягти своєї мети, і вони перебільшують, щоб приховати правду та зберегти її в таємниці.”
За словами Хаменеї, Іран завдав удару по американській базі Аль-Удейд, завдавши “певної шкоди”. Він також зазначив, що американська сторона намагається применшити значення цього інциденту.
“Ті самі люди, які перебільшували інцидент у тому випадку, намагалися применшити його значення в цьому випадку, сказавши, що нічого не сталося, хоча стався великий інцидент.”
Верховний лідер також нагадав про заяву колишнього президента США Дональда Трампа, який вимагав капітуляції Ірану, назвавши це образою для іранського народу.
“Ця його заява розкрила правду – американці конфліктують з ісламським Іраном з самого початку революції і щоразу у них є виправдання: одного разу це права людини, іншого – захист демократії, одного разу це права жінок, збагачення (урану), ядерне питання або питання виробництва ракет. Вони вигадують різні виправдання, але суть питання полягає ні в чому іншому, як в ‘капітуляції Ірану’.”
Він підкреслив, що вимога капітуляції є неприйнятною і ніколи не буде виконана.
Удар США по ядерних об’єктах в Ірані
22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були “повністю знищені”. Він також попередив, що у разі відсутності миру удари можуть стати “набагато масштабнішими”.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари. Водночас іранське державне телебачення повідомило, що всі три об’єкти були евакуйовані заздалегідь.
Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомляли, що рішення щодо ударів по Ірану буде ухвалене протягом двох тижнів, залежно від переговорів щодо ядерної програми Ірану.
Відповідь Ірану: атака на американські бази
23 червня Іран запустив понад десять ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по ядерних об’єктах. За даними ізраїльського чиновника, ракети були спрямовані в бік Катару та Іраку.
Міністр оборони Катару повідомив, що системи протиповітряної оборони перехопили ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США в регіоні.
Президент США Дональд Трамп охарактеризував ракетний обстріл як “дуже слабку реакцію”, яку США “очікували” і “ефективно відбили”. Він додав, що серед американських військових постраждалих немає.
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