Алі Хаменеї вперше з'явився на публіці під час війни з Ізраїлем

Про це повідомляють BBC та Associated Press.

5 липня Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, вперше з моменту початку ірано-ізраїльської війни, що триває вже 12 днів, з’явився на публіці. Цю інформацію підтвердили BBC та Associated Press.

Державне телебачення Ірану транслювало, як Хаменеї вітав вірян у мечеті Імама Хомейні в Тегерані, приурочивши свій виступ до шиїтського свята Ашура, що вшановує пам’ять імама Хусейна, онука пророка Мухаммеда.

На відео видно, як Хаменеї звертається до високопоставленого духовного лідера Махмуда Карімі, закликаючи його виконати пісню “О, Іране”, яка набула популярності під час нещодавньої війни з Ізраїлем.

Останній раз Хаменеї з’являвся на публіці у записаному зверненні після оголошення про припинення вогню, яке завершило 12-денну війну, що розпочалася 13 червня і забрала життя багатьох високопоставлених іранських командирів та ядерних вчених.

Протягом війни Хаменеї виступав на телебаченні лише тричі, що викликало чутки про його можливе переховування в бункері. Згідно з інформацією видання Iran International, після початку атак Ізраїлю на Тегеран 13 червня, Хаменеї разом із родиною був евакуйований до підземного бункера в північно-східному районі Тегерана – Лавізані.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими установами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто поставлених цілей.

Внаслідок атак загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю у відповідь на ізраїльські удари. Після атак низка країн закрила свій повітряний простір.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ізраїльських ударів по іранській території. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

В ніч на 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану. Він зазначив, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Трамп попередив, що якщо Тегеран не піде на мир, майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі повідомили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів США по Ірану протягом двох наступних тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

CNN, Reuters та BBC опублікували матеріали, в яких йдеться про попередню оцінку наслідків ударів США по ядерних об’єктах Ірану. За даними журналістів, ці удари не призвели до повного знищення іранської ядерної програми.

Трамп звинуватив видання у “брехні” та вимагав звільнення журналістів, які публікували ці матеріали.

25 червня Трамп заявив, що США не відмовляються від кампанії тиску на Іран і не виключають можливості поновлення збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Того ж дня під час саміту НАТО у Гаазі президент Трамп заявив, що США можуть укласти нову угоду з Іраном, цього разу щодо всеосяжного миру.

26 червня Хаменеї привітав іранців з перемогою над “американським та сіоністським режимами”.

28 червня Трамп заявив, що розгляне можливість повторного бомбардування Ірану, якщо Тегеран продовжить збагачувати уран до небезпечного рівня. Він також розкритикував заяву Хаменеї про “перемогу над США та Ізраїлем”, додавши, що врятував життя верховного лідера Ірану, не дозволивши Армії США та Ізраїлю завдати удару по місцю, де переховувався аятола.